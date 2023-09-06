اقتصادي يكشف خطورة الزيادة السكانية على التنمية

كشف الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، خطورة الزيادة السكانية على الدول، مشيرًا إلى أن الاكتظاظ السكاني يعد عاملا يؤثر على التنمية الاقتصادية المستدامة ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلات البيئية ونقص الموارد وارتفاع معدلات التلوث.

تعزيز التنمية الإقتصادية

وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الحكومة تحاول تنفيذ سياسات وبرامج لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل وهو ما يتطلب جهودًا مكثفة في مجالات مثل التعليم والتدريب المهني وتشجيع الاستثمار وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة ، لذلك لابد من تحقيق التوازن في عملية تحديد النسل بشكل سريع خلال الفترة المقبلة وانخفاض معدلات الإنجاب حتى لاتلتهم تلك الزيادة عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانعكاسها على انخفاض فرص النمو الاقتصادي المستدام.

النمو السكاني

وأشار الخبير الاقتصادي، لابد من اتباع عدة استراتيجيات وسياسات تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة منها التثقيف وتعزيز الوعى وتوفير معلومات شاملة حول تنظيم الأسرة وتأثير النمو السكاني على الاقتصاد والبيئة، لذلك يمكن تحقيق ذلك من خلال حملات توعية وبرامج تعليمية في المدارس ووسائل الإعلام.

زيادة فرص العمل

وذكر، أن تقليل معدلات النمو السكاني عن طريق تحسين الوضع الاقتصادي للمجتمع وزيادة فرص العمل والدخل، إذ تشمل هذه الجهود تشجيع الاستثمار وتحسين البنية التحتية الاقتصادية، على حد قوله.