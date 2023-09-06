مستشارة الصحة الإنجابية: الدولة تقوم بجهود جبارة لمواجهة الزيادة السكانية

قالت رندا فخر الدين مستشارة الصحة الإنجابية، التوجه المصرى أصبح صحيحا فى مواجهة الإنفجار السكانى، لافتة إلى أن الرئيس السيسى وجه نظره منذ البداية للقضية السكانية، وأن هناك عدم توازن بين الزيادة والنمو الاقتصادى.

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وأضافت “فخر الدين” خلال مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز” أنه كنا فى السابق نعمل على الخدمات وتنظيم الأسرة وأن وزارة الصحة عى المسئولة عن ذلك وكان توجها خاطئا، لكن الرئيس السيسى قال كلنا مسئولون عن هذه الزيادة.

مشروع تنمية الأسرة المصرية

وتابعت أن روؤية الرئيس كانت فى مشروع تنمية الأسرة المصرية وهى كيف نعمل على الإنسان وكيف يفهم دوره واحتياجنا لنمو اقتصادى 3 أضعاف النمو السكانى كى تظهر التنمية، لافتة إلى أننا نحتاج لأن يفهم الجميع أهمية دورهم فى المجتمع.

على المواطنين مساعدة الدولة فى النهوض بمجهوداتها

واشارت إلى أنه على المواطنين مساعدة الدولة فى النهوض بمجهوداتها، وبعض المشروعات جعلت مناطق محددة مسئولة عن إنتاج شئ معين وأصبحت تتميز بمنتج معين، مؤكدة أن الدولة تقوم بمجهودات جبارة فى منظومة الصحة خلال الـ 9 سنوات الماضية، ولكن عليها عبء كبير مع الزيادة السكانية.