الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

صحة النواب: كلمة الرئيس السيسي حاسمة لمواجهة مخاطر الزيادة السكانية

الدكتور محمد سليم
الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب

وصف الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالحاسمة والمعبرة بكل الصدق والأمانة عن حجم التحديات التي تواجه العالم جراء الأزمات المتنامية، فضلا عن ضرورة توحيد الجهود وتحمل المسئولية سواء من الفرد أو الحكومة، وذلك من أجل الحد من الزيادة السكانية وتحقيق الاستفادة القصوى منها في الوقت الحالي في عملية البناء والتنمية.

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وقال "سليم" فى بيان له أصدره اليوم: إن الرئيس السيسى وضع فى كلمته رؤية شاملة لمصر والدول الإفريقية ومختلف دول العالم التى تعانى من الزيادة السكانية لحل هذه الأزمة المزمنة التى تؤثر سلبيا على التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذها يكفل مواجهة مخاطر الزيادة السكانية مؤكداً الأهمية الكبيرة لتنفيذ رؤية مصر 2030 التى تستهدف الارتقاء بجودة حياة الإنسان المصري والعمل على وضع الخطط قريبة وبعيدة المدى التي تستهدف تحسين كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من التغير الديموغرافي حتى لا تكون الزيادة السكانية عبءً آخر يساهم في تآكل موارد الدولة

القيادة السياسية والدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بالمشكلة السكانية


وأكد الدكتور محمد سليم أن مناقشات المؤتمر العالمي للسكان ستكون في إطار ما يشهده العالم من تحديات وعقبات متنامية يكون لها تأثير بكل تأكيد على ملف السكان وآليات دعم توفير الحياة الكريمة لكل الشعوب موضحاً أن القيادة السياسية والدولة المصرية بجميع مؤسساتها أولت اهتماما كبيراً بالمشكلة السكانية وضرورة مواجهتها من خلال إطلاق الاستراتيجيات والخطط التي وضعت الخطوط العريضة من السياسات التي تحقق الاستفادة من الثروة البشرية وفي الوقت ذاته تضع الآليات التي توفر متطلبات واحتياجات تلك الثروة من غذاء وأمان واستقرار وسكن كريم
وطالب الدكتور محمد سليم من الحكومة ومختلف المؤسسات بالدولة بصفة عامة والمؤسسات الدينية والاعلامية والتعليمية والثقافية بصفة خاصة اعطاء أكبر اهتمام بتوعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية على الاقتصاد الوطنى مؤكداً على ضرورة الاسراع فى وضع حلول عاجلة وجذرية وغير تقليدية للحد من ارتفاع معدلات النمو السكانى

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