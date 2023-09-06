استثناء البلدي.. ارتفاع أسعار كرتونة البيض اليوم في المزرعة والأسواق

أسعار كرتونة البيض.. شهدت أسعار كرتونة البيض ارتفاعًا مبالغ فية مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، في المزرعة والاسواق المصرية باستثناء البلدي، إذ سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 115 جنيهًا، وسجلت سعر كرتونة البيض الأحمر ارتفاعًا لنحو 117 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض اليوم سواء بالنسبة للأبيض نحو 115 جنيهًا، بينما جاء سعر كرتونة البيض البلدي نحو 121 جنيهًا، وذلك وفقًا لسعر المزرعة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار كرتونة البيض بمختلف أنواعه، الأبيض والأحمر والبلدي، وجاءت اسعاره على النحو الاتي:

أسعار كرتونة البيض صباح اليوم الاربعاء في المزرعة

البيض

سعر كرتونة البيض الأبيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض ارتفاعًا وصل 115 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر ارتفاعًا لنحو 117 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي

بينما ثبت سعر كرتونة البيض البلدي بنحو 121 جنيهًا.

ومن ناحيتها؛ تستمر شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في رصد ومتابعة أسعار البيض اليوم بشكل مستمر داخل الأسواق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير ودفع عجلة إنتاج الثروة الداجنة للأمام، ولعل أبرز هذه الخطط هو تشجيع إقامة المشروعات التكاملية بالمناطق الصحراوية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية للثروة الداجنة داخل مصر.

سعر البيض اليوم للمستهلك

ومن المعروف أيضًا أن خطة تنفيذ المشروعات تضم مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وتتبنى الدولة المصرية حاليًا خطة استراتيجية محكمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة خاصة فيما يتعلق بأسعار البيض وأسعار الدواجن بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

وكانت الدولة المصرية قد خصصت 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير.