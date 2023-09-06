كلية التربية النوعية جامعة بنها تستقبل وفدا طلابيا من جامعة المنوفية

في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين كليتي التربية النوعية جامعة بنها وجامعة المنوفية وبرعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب.

استقبلت كلية التربية النوعية جامعة بنها وفدا طلابيا من كلية التربية النوعية جامعة المنوفية.

واكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص الجامعة على تعزيز أواصر التعاون البناء مع الجامعات المصرية والمراكز البحثية بما يحقق مزيدًا من التكامل بين مؤسسات التعليم العالى للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

وأشار الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن التبادل الطلابي مع الجامعات الأخري يساعد علي اكتساب المعرفة وتكوين شبكة علاقات وصداقات بين طلاب جامعة بنها مع زملائهم في كافة الجامعات المصرية مما يساهم في بناء شخصيتهم.

من جانبه قال الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية أن كلية التربية النوعية جامعة بنها حريصة على دعم ورعاية برامج التبادل الطلابى والمساهمة فى دعم المواهب والطاقات من الشباب، متمنيًا للطلاب مزيداً من النجاح والتفوق خلال مسيرتهم العلمية والعملية.

وأضافت الدكتورة غادة شاكر وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب أن عدد الطلاب الذين سجلوا مقررات من كلية التربية النوعية جامعة المنوفية 44 طالب وطالبة ، وأن عدد المقررات التي تم تسجيلها 63 مقررا وذلك فى إطار التعاون بين كليتي التربية النوعية بجامعتى بنها والمنوفية.