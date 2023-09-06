عاجل .. انهيار عقار بحدائق القبة وسقوط ضحايا ومصابين

شهدت منطقة حدائق القبة سقوط عقار جديد، مما أودى بحياة شخصين وأصيب ٣ آخرين أسفل الأنقاض، إثر انهيار منزل قديم.

كما ‏تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغًا بانهيار عقار سكني مكون من أربع طوابق في حدائق القبة ووجود أشخاص آسفل الأنقاض.

‏ وتكثف قوات الحماية المدنية بالقاهرة من جهودها للبحث عن أي أشخاص آخرين أسفل الأنقاض.

فيما وجه أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بقوات الإنقاذ البري بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة ونجحت القوات في استخراج شخصين متوفين وثلاثة آخرين مصابين تم نقلهم إلى المستشفيات وجارِ البحث عن آخرين أسفل الأنقاض.