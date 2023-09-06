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عاجل .. انهيار عقار بحدائق القبة وسقوط ضحايا ومصابين
الأربعاء 06 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عاجل .. انهيار عقار بحدائق القبة وسقوط ضحايا ومصابين

سقوط عقار
سقوط عقار

شهدت منطقة حدائق القبة سقوط عقار جديد، مما أودى بحياة شخصين وأصيب ٣ آخرين أسفل الأنقاض، إثر انهيار منزل قديم.

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تفاصيل معاينة النيابة الإدارية لعقار حدائق القبة المنهار

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عقارات حدائق القبة تسجل انهيارًا جديدًا .. تفاصيل

كما ‏تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغًا بانهيار عقار سكني مكون من أربع طوابق في حدائق القبة ووجود أشخاص آسفل الأنقاض.

‏ وتكثف قوات الحماية المدنية بالقاهرة من جهودها للبحث عن أي أشخاص آخرين أسفل الأنقاض.

فيما  وجه أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بقوات الإنقاذ البري بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة ونجحت القوات في استخراج شخصين متوفين وثلاثة آخرين مصابين تم نقلهم إلى المستشفيات وجارِ البحث عن آخرين أسفل الأنقاض.

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