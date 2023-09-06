الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

التحقيق في واقعة انهيار عقار من 3 طوابق بحدائق القبة

انهيار عقار في حدائق
انهيار عقار في حدائق القبة

تباشر نيابة حدائق القبة التحقيق في واقعة انهيار مبنى مكون من دور أرضى وأربعة طوابق، يقطن به أسرة واحدة.

انهيار عقار في منطقة حدائق القبة

ولقى 3 أشخاص حتفهم فيما أصيب 3آخارين تم نقلهم لمستشفى الدمرداش في حادث انهيار عقار بحدائق القبة مكون من دور أرضى وأربعة أدوار طوابق يسمن به أسرة واحدة.

وكانت قد تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا يفيد بانهيار عقار في 3 شارع بواقين عوض من شارع الجراج بحى حدائق القبة مكون من دور أرضى وأربعة أدوار .

وفرضت قوات الأمن كردون أمني في موقع حادث انهيار العقار حرصًا على سلامة وحياة المواطنين.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة والدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار .

 

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