التوعية الميدانية للمواطنين عن حملة ١٠٠ يوم صحة في أماكن التجمعات المختلفة على مستوي محافظة القليوبية

وجه الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتكثيف الندوات التوعوية لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها مبادرة ١٠٠ يوم صحة..

وذلك من خلال قيام فرق التثقيف الصحي بتكثيف الندوات التوعوية خلال هذه الفترة والتي تهدف لتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وقد أشار وكيل الوزارة إلى أن مديرية الصحة تعمل على رفع الوعي الصحي المجتمعي والسكاني ، لافتًا إلى التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة .

وقامت الثقافة الصحية بالمديرية ، بتنفيذ مجموعة من الندوات التثقيفية المكثفة ، بالتعاون مع كافة الهيئات والجهات الحكومية والجمعيات الأهلية ، وغيرها ، فى الأماكن المختلفة على مستوى المحافظة ، وكذلك خلال المشاركات فى القوافل الطبية والقوافل السكانية ،حيث شملت تلك الندوات ، موضوعات صحية متنوعة .

ووجه الدكتور حمودة الجزار كافة العاملين بالثقافة الصحية لبذل مزيد من الجهد من أجل تحقيق طفرة غير مسبوقة لتوعية المجتمع ، ولنشر الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة عند البعض ، وتغيير السلوكيات السلبية ، وأشاد بدورهم فى التوجيه والإقناع ، لتبنى نمط صحى سليم .

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة قد انطلقت في شهر يونيو الماضي ومقرر لها أن تستمر حتي أكتوبر المقبل تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، وتحت إشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة ،وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الدولة علي صحة المواطن المصري ، وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية له علي أكمل وجه.