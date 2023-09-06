الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

الدكتور محمد الصالحي: الرئيس السيسي وضع الحلول العاجلة لمواجهة الأزمة السكانية

الدكتور محمد الصالحى
الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ

طالب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن وزارة الصحة الصحة والسكان بصفة خاصة وضع مجموعة من السياسات والبرامج والخطط غير التقليدية لمواجهة أزمة الانفجار السكانى التى باتت تمثل خطراً داهماً على الاقتصاد الوطني وذلك فى ضوء القضايا المهمة والحلول العاجلة التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته التاريخية امام المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية التى تدور فعالياته داخل العاصمة الادارية الجديدة لمواجهة الأزمة السكانية.

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وقال " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم إن ملف السكان والزيادة السكانية أحد أكثر الملفات المهمة الذى يحظى بأكبر اهتمام من الرئيس السيسى لحل كافة التحديات التي تواجه عملية البناء والتنمية والعمل على استغلالها في تنفيذ رؤية مصر 2030 والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة بكل قوة خاصة أن الزيادة السكانية خطر حقيقي على منجزات التنمية مؤكداً أن التوصل لحلول حقيقية لأزمة الانفجار السكانى يتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات بالدولة لأن الحكومة وحدها لن تحل هذه الأزمة الخطيرة التى استمرت لعقود طويلة
 

ووجه الدكتور محمد الصالحى التحية والتقدير للرئيس السيسى على جميع القضايا المهمة التى تناولها أمام هذا الحدث العالمى والتى أكدت حرص القيادة السياسية على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل مصر والدول الافريقية ومواجهة التحديات والمشكلات التي تعرقل حركة التنمية وفي مقدمتها الزيادة السكانية مؤكداً ضرورة أن يكون لهذا المؤتمر دوره فى الخروج بتوصيات واقعية وقابلة للتنفيذ لمواجهة الازمة السكانية والاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية واستعراض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية داخل مصر ومختلف دول العالم المشاركة فى المؤتمر .
 

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