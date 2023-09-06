إخلاء المنازل المجاورة لعقار حدائق القبة المنهار

وجهت النيابة العامة بإخلاء العقارات المجاورة لعقار حدائق القبة المنهار، وذلك تحسبا لعدم حدوث أى تصدع أو انهيار لعقارات آخري نتيجة التأثر بالعقار المنهار، ما تسبب في قطع خطوط الغاز الطبيعي، لحين الانتهاء من رفع الأنقاض.

وكان انتهى رجال الحماية المدنية منذ قليل من عمليات البحث أسفل ركام العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة لتكون الحصيلة النهائية وفاة 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع انهيار منزل مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة والدفع بالمعدات الثقيلة الى موقع انهيار العقار فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الحادث حرصا على سلامة المواطنين.