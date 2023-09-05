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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابى انتحل صفة مباحث قسم شرطة حلوان 

بوابة الوفد الإلكترونية

أمر  قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، تجديد حبس تشكيل عصابى انتحل صفة مباحث قسم شرطة حلوان ، واستولى على أموال أجنبية، وذلك ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.

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تجديد حبس تشكيل عصابى انتحل صفة مباحث قسم شرطة حلوان 

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول) بأنه قام بالإتفاق مع أحد الأشخاص "متواجد خارج البلاد" لإستبدال مبلغ مالى لعملة أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى عبر وسطاء بالقاهرة، وحال وصوله لاستلام المبلغ المالى فوجئ بسيارة يستقلها عدد أربعة أشخاص ادعوا بأنهم "رجال شرطة"قاموا باصطحابه إلى دائرة القسم، وأرغموه على التواصل هاتفيًا مع (الشخص المتواجد خارج البلاد) والادعاء باستلام المبلغ ومطالبته بتسليم المبلغ المالى المتفق عليه إلى آخر، وعقب تأكدهم من تحويل المبلغ المالى، قاموا بالاستيلاء منه على مبلغ مالى عملات أجنبية ومحلية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة(3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى الواقعة وبحوزتهم مبلغ مالى عملات (محلية وأجنبية "مقلدين").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" لصالح  آخر، وأقروا بإنفاق المبالغ المالية على متطلباتهم الشخصية.

كما أقروا بتحصلهم على المبالغ المالية المقلدة من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، له معلومات جنائية) "تم ضبطه" بقصد استخدامها فى النصب على المواطنين.

وبمواجهته أقر بتحصله عليها من آخر مقيم بمحافظة الجيزة وأمكن ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالى عملة أجنبية "مقلدة" - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - جهاز "لاب توب" - الأدوات المستخدمة فى تقليد العملات - كمية من عقود أراضى وعقارات خالية من البيانات - عدد 5 بطاقات رقم قومى بأسماء أشخاص مختلفة - 17 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة).

وبمواجهته أقر بقيامه بتزوير المبالغ المالية للنصب على المواطنين، وباستدعاء المجنى عليه حضر وتعرف على المتهمين وإتهمهم بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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