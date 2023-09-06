تجديد حبس شاب متهم بقتل زوجة شقيقه في الشرقية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة فاقوس بالشرقية، حبس شاب 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامه بقتل زوجة شقيقه داخل منزلهم بدائرة قسم شرطة فاقوس.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بشأن ما تبلغ لقسم شرطة فاقوس، بورود إشارة من المستشفى المركزى، بوصول"سارة. أ. م" 27 عاما، ربة منزل مقيمة بنطاق القسم، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.

وبالفحص تبين من التحريات الأولية أن هناك شبهة جنائية حول الوفاة، وأن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوج المجنى عليها، والذي حاول التعدي عليها وأنهى حياتها داخل المنزل الذي يقيم فيه أفراد العائلة، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات والتجديد في الميعاد القانوني.