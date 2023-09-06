رئيس الجهاز يواصل جولاته المرورية لتفقد المشروعات واعمال التطوير الجارية بالعبور



تفقد االمهندس احمد رشاد رئيس الجهاز يرافقه الجولة السادة نواب رئيس الجهاز المهندس حمدي عبدالقوي والمهندس جمال فهمي ومديري الادارات المعنية بالجهاز.

وبدءالجولة بتفقد (مشروع إحلال و تجديد خطوط المياه من الاسبستوس بالحى الثاني)، والذي يتضمن تغيير خطوط مياه الشرب المصنوعه من مادة الاسبتوس المتهالكة والغير امنة، واستبدالها بخطوط مصنوعه من خامات قياسية وصحية من البلاستيك الصحي (UPVC ) لتقليل الفاقد من كميات المياه المهدرة من المواسير الاسبستوس المتهالكة ولتحسين الضغوط التشغيلية بشبكة المياه بالحى الثانى.

كما تم مرور لتفقد اعمال مشروع رفع كفاءة وتطوير الطرق والارصفة واستكمال القطاع التصميمي والممرات والمراوح بالاسكان العائلي (٣ _ ٥ _ ٨).وفي نفس السياق تفقد رئيس الجهاز اعمال التطوير بالمنطقة الصناعية (ب&ج) حيث تم مرور سيادتة لمتابعة الاعمال الصناعية وتنسيق الموقع العام وانشاء ميدان باخر شارع اللواء /جمال محمد فايق الفاصل بين المنطقة الصناعية(ب&ج) من اتجاه الطريق الرئيسي للمدينة امام محطة وقود التعاون.

