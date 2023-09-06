محام المتهم الأردني يكشف مفاجأة في قضة الآثار الكبرى

قال شوقي رجب المحامي، موكل المتهم الأردني في قضية الآثار الكبرى بمنطقة مصر القديمة، إنه تم إخلاء سبيل المتهم الأردني “المشتري” في الواقعة، كما تم إخلاء سبيل باق الـ11 متهم الأخارين بضمان مالي على ذمة التحقيقات.

محامي المتهم الأردني

قضية الآثار الكبري

وأضاف المحامي شوقي رجب، لـ الوفد، إنه دفع بإنتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي وذلك لعدم وجود واقعة الإتجار بالآثار أو سرقة قطع آثرية مملوكة للدولة أو إخفاء تلك القطع.

وكشف المحامي موكل المتهم الأردني، عن أن تقرير اللجنة الآثرية المشكلة من وزارة الآثار أفاد بعدم آثرية القطع.

وبدأت الواقعة أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، تلاحظ تجمع مجموعة من الأشخاص أثناء قيام إثنين منهم بعرض قطعة حجرية يشتبه فى أثريتها.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط كل من (طرف أول "بائعين": شخصين) حال إستقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما قطعة حجريه يشتبه فى أثريتها، (طرف ثان "وسطاء" : 5 أشخاص).. (طرف ثالث "مشترين": 5 أشخاص).. بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف الطرف الأول بسابقة تعرفهما على الطرف الثانى "الوسطاء" من خلال موقع "فيس بوك" وقيامهما بإيهامهم بعرضهم قطعة أثرية للبيع المضبوطة بحيازتهما وفى سبيل ذلك قام الطرف الثانى بالإتفاق مع مشترى للقطعة، وطلبوا منهم التقابل بمكان الضبط مع الطرف الثالث "المشترى" لإتمام عملية البيع.

بمواجهة الطرف الثانى والثالث بما جاء بأقوال الطرف الأول أيدوها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.