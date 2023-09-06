الأربعاء 06 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

المولد النبوي .. الإجازات الرسمية خلال سبتمبر

بوابة الوفد الإلكترونية

يبحث العديد من المواطنين عن عدد أيام إجازات شهر سبتمبر 2023، حيث يحتوي الشهر على 8 إجازات أسبوعية وعطلة رسمية وهي المولد النبوي الشريف.

txt

جدول إجازات شهرأكتوبر 2023

txt

ننشر جدول إجازات شهر سبتمبر

لذا تعرض بوابة الوفد عدد أيام إجازات شهر سبتمبر 2023، وموعد إجازة المولد النبوي الشري 2023، والاجازات المتبقية من 2023 في مصر، والتي سجلت 9 أيام جاءت على النحو الآتي: 

الإجازات الرسمية في شهر سبتمبر 2023

الجمعة الموافق 8 سبتمبر.. إجازة رسمية

السبت الموافق 9 سبتمبر.. إجازة رسمية

الجمعة الموافق 15 سبتمبر.. إجازة رسمية

السبت الموافق 16 سبتمبر.. إجازة رسمية

الجمعة الموافق 22 سبتمبر.. إجازة رسمية

السبت الموافق 23 سبتمبر.. إجازة رسمية

يوم الخميس في الـ 27 من سبتمبر 2023، والذي يعد إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي.

الجمعة الموافق 29 سبتمبر.. إجازة رسمية

السبت الموافق 30 سبتمبر.. إجازة رسمية

مواد متعلقة

جدول إجازات شهرأكتوبر 2023

إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق بالقاهرة ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة : رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وإلغاء اجازات الأطباء

الجريدة الورقية