المولد النبوي .. الإجازات الرسمية خلال سبتمبر

يبحث العديد من المواطنين عن عدد أيام إجازات شهر سبتمبر 2023، حيث يحتوي الشهر على 8 إجازات أسبوعية وعطلة رسمية وهي المولد النبوي الشريف.

لذا تعرض بوابة الوفد عدد أيام إجازات شهر سبتمبر 2023، وموعد إجازة المولد النبوي الشري 2023، والاجازات المتبقية من 2023 في مصر، والتي سجلت 9 أيام جاءت على النحو الآتي:

الإجازات الرسمية في شهر سبتمبر 2023

الجمعة الموافق 8 سبتمبر.. إجازة رسمية

السبت الموافق 9 سبتمبر.. إجازة رسمية

الجمعة الموافق 15 سبتمبر.. إجازة رسمية

السبت الموافق 16 سبتمبر.. إجازة رسمية

الجمعة الموافق 22 سبتمبر.. إجازة رسمية

السبت الموافق 23 سبتمبر.. إجازة رسمية

يوم الخميس في الـ 27 من سبتمبر 2023، والذي يعد إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي.

الجمعة الموافق 29 سبتمبر.. إجازة رسمية

السبت الموافق 30 سبتمبر.. إجازة رسمية