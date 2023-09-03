الأحد 03 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ننشر جدول إجازات شهر سبتمبر

إجازة
إجازة

 يبحث الكثير من المواطنين عن الإجازات الرسمية مع بداية كل شهر ميلادي وفي شهر سبتمبر، يحل علينا في هذا الشهر ذكرى المولد النبوي الشريف، ووفقًا للحسابات الفلكية فإنه يأتي يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر2023 وتنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فمن المتوقع أن يتم ترحيلها إلى يوم الخميس لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لقضاء أيام إجازة متصلة طويلة في نهاية الأسبوع.

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هدية للموظفين 4 أيام إجازة خلال أسبوع

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إجازة رأس السنة الهجرية.. تعرف على فضل شهر محرم

 وفي السطور التالية ترصد "بوابة الوفد الإلكترونية" العطلات الرسمية فى شهر سبتمبر 2023 

إجازات شهر سبتمبر 2023

 يوافق الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية.

- يوافق السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية.

- توافق الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية.

- يوافق السبت الموافق 16 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية.

- توافق الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية.

- يوافق السبت الموافق 23 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية. 

- يوافق الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 المولد النبوي الشريف

- توافق الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية

- يوافق السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية

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