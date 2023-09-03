ننشر جدول إجازات شهر سبتمبر

يبحث الكثير من المواطنين عن الإجازات الرسمية مع بداية كل شهر ميلادي وفي شهر سبتمبر، يحل علينا في هذا الشهر ذكرى المولد النبوي الشريف، ووفقًا للحسابات الفلكية فإنه يأتي يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر2023 وتنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فمن المتوقع أن يتم ترحيلها إلى يوم الخميس لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لقضاء أيام إجازة متصلة طويلة في نهاية الأسبوع.

وفي السطور التالية ترصد "بوابة الوفد الإلكترونية" العطلات الرسمية فى شهر سبتمبر 2023

إجازات شهر سبتمبر 2023

يوافق الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية.

- يوافق السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية.

- توافق الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية.

- يوافق السبت الموافق 16 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية.

- توافق الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية.

- يوافق السبت الموافق 23 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية.

- يوافق الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 المولد النبوي الشريف

- توافق الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية

- يوافق السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية