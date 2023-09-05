جدول إجازات شهرأكتوبر 2023

يبحث الكثير من المواطنين عن الإجازات الرسمية مع بداية كل شهر ميلادي و شهر أكتوبر يحتوي على إجازة تقليدية متعارف عليها وهي ذكرى نصر أكتوبر المجيد.



إجازة نصر أكتوبر المجيد

ولا يضم شهر أكتوبر 2023 سوى إجازة واحدة رسمية تتمثل في إجازة نصر أكتوبر المجيد، وعيد القوات المسلحة الذي يوافق يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 وفي ذلك التوقيت سيصدر مجلس الوزراء قرارًا إما بتقديم أو ترحيل موعد الإجازة لوقوعها في يوم عطلة أسبوعية.

وبخلاف الإجازات الرسمية 2023 شهر أكتوبر، سنوضح لكم تواريخ العطلات الأسبوعية في ذلك الشهر للقطاع العام فقط كالتالي:

الجمعة 6 أكتوبر 2023.

السبت 7 أكتوبر 2023.

الجمعة 13 أكتوبر 2023.

السبت 14 أكتوبر 2023.

الجمعة 20 أكتوبر 2023.

السبت 21 أكتوبر 2023.

الجمعة 27 أكتوبر 2023.

السبت 28 أكتوبر 202.

إجازة المولد النبوي الشريف

وفي سايق آخر وحسب الإجازات الرسمية لعام 2023، تعتبر إجازة المولد النبوي الشريف أول إجازة رسمية والوحيدة خلال شهر سبتمبر ومن المتوقع أن يعلن مجلس الوزراء ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف ليوم الخميس 28 سبتمبر 2023، لقضاء أيام إجازة متصلة بعطلة الإجازات الأسبوعية الجمعة والسبت.