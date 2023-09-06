السيد شمس الدين: الرئيس السيسي وضع روشتة لمواجهة أزمة الانفجار السكاني

أشاد النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التى ألقاها أمام المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 والمنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة مؤكداً أن كلمة الرئيس السيسى وضعت روشتة حقيقية ومتكاملة للارتقاء بالمنظومة الصحية محلياً واقليمياً وافريقياً ودولياً بصفة عامة ولمواجهة مخاطر الانفجار السكانى بصفة خاصة.

خطط حقيقية واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان



وقال "شمس الدين" فى بيان له أصدره اليوم إن كلمة الرئيس السيسى كشفت بكل الصدق والأمانة عن مدى خطورة الزيادة السكانية وتأثيرها السلبى على الخدمات التي تعيق التنمية الشاملة مثمناً تأكيد الرئيس السيسى على التزام الدولة وحرصها الشديد على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والتنموية للمواطنين ووضع الدولة خطط حقيقية واقعية للارتقاء بجودة حياة الإنسان

وأكد النائب السيد شمس الدين اهمية هذا المؤتمر العالمي لتبادل الخبرات خاصة في القضايا التي تتعلق بالصحة والسكان لمزيد من التعاون بين مصر والعديد من الدول المشاركة بالمؤتمر فضلا عن العمل على توسيع القطاع الخاص في الاهتمام بقضايا السكان على مستوى دول العالم النامية والمتقدمة مشيداً بجهود الدولة في مواجهة الزيادة السكانية والإنجازات التي تحققها الدولة المصرية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها مصر على إثر الحرب الروسية- الأوكرانية.



وأعلن النائب السيد شمس الدين اتفاقه التام بتأكيد الرئيس السيسى بأن المؤتمر يعد منصة مهمة جدا لتناول قضية الزيادة السكانية وهناك دول استطاعت السيطرة وتنظيم معدل النمو السكاني ودول كثيرة لم تستطع تحقيق ذلك وفي القارة الإفريقية سنصل في غضون سنوات قليلة إلى أكثر من 1.6 مليار نسمة والموارد الموجودة لدينا ضخمة جدا ولكن تستطيع أن تسهم في التعامل مع الأمر مطالبا من المؤتمر الاهتمام فى توصياته بجميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسى فى كلمته للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية ومواجهة التداعيات السلبية والخطيرة الناجمة عن الزيادة السكانية.