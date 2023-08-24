محافظ بني سويف يناقش التأثيرات السلبية على الزيادة السكانية

أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، والمجتمع المدني لتوفير سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي تواجه الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية والعمل من خلال خطة مجمعة،وعن طريق تكثيف الحملات التوعوية لرفع مستوى وعي المواطنين بالتأثيرات السلبية للزيادة السكانية على جهود التنمية مع التركيز على القطاعات الريفية بالقرى والنجوع، باستخدام الوسائل الحديثة والأدوات الممكنة مع التنوع في الأسلوب في طريقة التوعية لتسريع الاستجابة ومعالجة الفجوات ،وتحقيق نتائج ملموسة حيال القضية السكانية

جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام اللواء حازم عزت لاستعراض تقرير المجلس القومي للسكان بشأن الجهود والفعاليات التي تم تنفيذها لإجراء تدخلات لضبط الزيادة السكانية وتكثيف الجهود بالقرى الأعلى في معدلات المواليد ضمن خطة العمل التي وجه المحافظ بتنفيذها خلال ترؤسه الاجتماع الأخير للمجلس الإقليمي للسكان وتوصيات اللجنة التنسيقية برئاسة إشراف السكرتير العام وتحت إشراف نجلاء الصاوي مدير المجلس القومي للسكان

وأوضح اللواء حازم عزت السكرتير العام، أن المجلس القومي للسكان وبالتنسيق مع الجهات الشريكة ، قام بإعداد خطة عمل مشتركة للتعامل والتدخل السريع في القرى الأعلى في معدلات المواليد "في ضوء بيان مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة".

وشملت الخطة السكانية عقد لقاءات تثقيفية وندوات توعوية وقوافل سكانية بالتوازي مع جهود تنفيذ الخطة السكانية للمحافظة، وبالتعاون والتنسيق مع التضامن ومركز الإعلام، التربية والتعليم الشباب والرياضة، الثقافة، وحدة السكان بالمحافظة، الصحة والأوقاف والكنيسة

وتضمنت تلك الجهود والفعاليات عقد لقاءات تثقيفية لرواد العمل السكاني رائدات ريفيات مسؤولي المشاركة المجتمعية مدرسات محو الأمية مسؤولي الإعلام بالشباب والرياضة لتدريبهم ورفع قدراتهم ومهاراتهم في مجال التواصل الفعال وتقديم المشورة وتوصيل الرسالة الإعلامية لتغيير السلوك والممارسات السلبية وخصائص الرسالة الصحية،وذلك من خلال إمدادهم بالمعلوامات الطبية والدينية والإعلامية والرد على الشائعات التي تواجه الرائدات أثناء تنفيذ تلك اللقاءات

وتم عقد 3 ندوات تثقفية في الفترة من 14 إلى 22 أغسطس الجاري ، بمراكز بني سويف ، ببا وناصر ، شارك فيها أكثر من 225 من رواد العمل السكاني الرائدات الريفيات ومسؤولى المشاركة المجتمعية والتي عقدت بكل من مركز شباب صلاح سالم ، قصر ثقافة ببا، مركز شباب ناصر والتي تستكمل بعقد نحو 5 لقاءات تالية على خلال شهري أغسطس الجاري وسبتمبر المقبل بمراكز الواسطى، اهناسيا، سمسطا، الفشن، بني سويف، والتي تستهدف أكثر من 550 من رواد العمل السكاني.