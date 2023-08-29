في إطار التوجيهات الصادرة من وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، قام فرع ثقافة أسيوط بتنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية في إطار برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

أقيمت محاضرة تثقيفية بعنوان "القضية السكانية بين الماضي والمستقبل" بالتعاون بين قصر ثقافة ديروط برئاسة محمد أبو العيون ومكتب العمل بديروط. تم عقد المحاضرة في مقر القصر، وحاضر فيها كل من أمين حسن ومرفت إبراهيم وأحمد جابر.

تناول أمين حسن موضوع الزيادة السكانية من منظور التنمية، حيث أشار أنها من أهم معوقات التنمية في مصر. بينما قدم أحمد جابر رؤية جوهرية حول تطورات الأوضاع السكانية في مصر ونقص الموارد. كما ألقى الضوء على مشكلة "الانفجار السكاني". وقد ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين في أكثر من مناسبة بضرورة السيطرة على معدل الإنجاب للحد من النمو السكاني الذي يشكل عبئاً كبيراً على الدولة.

في الختام، قدمت مرفت إبراهيم معلومات حول جهود الدولة ومؤسساتها في التصدي للمشكلة السكانية من خلال إقامة العديد من المشروعات السكنية، إيمانًا منها بأن تلك الجهود تساهم في تحقيق التوازن السكاني والتنمية المستدامة في البلاد.

يأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن جهود الوزارة لتعزيز المشهد الثقافي والفني في مختلف أنحاء مصر وتوفير منصات تفاعلية لتبادل الأفكار والمعرفة حول قضايا هامة ومحورية تهم المجتمع المصري بشكل عام.

قصر ثقافة ديروط يلقي الضوء علي القضية السكانية بين الحاضر والمستقبل

قصر ثقافة ديروط يلقي الضوء علي القضية السكانية بين الحاضر والمستقبل