وكيل مجلس النواب أحمد سعد الدين ينعي المستشار سامي مهران

نعى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، المستشار سامي مهران الأمين العام الأسبق لمجلس الشعب ، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفي المستشار سامي مهران، الأمين العام الأسبق لمجلس النواب بعد صراع دام لفترة طويلة مع المرض.

يشار إلى أنه في 2018، قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة سامي مهران أمين عام مجلس النواب الأسبق في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وإلغاء القرار الصادر بمنعه وزوجته وابنته من التصرف في أموالهم.

كان سامى مهران، الأمين العام الأسبق لمجلس النواب، وثلاثة من أفراد أسرته، هم: زوجته زينب السيد مرسى، وابنته نيفين سامى، وحفيدته، قد تقدمن باستشكال حمَل رقم 52 لسنة 2014 على قرار محكمة الجنايات بحبسهم 3 سنوات، وتغريمهم ما يزيد على 25 مليون جنيه فى الكسب غير المشروع.

