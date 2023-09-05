أمين عام مجلس النواب ينعي المستشار سامي مهران

نعى المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، المستشار سامي مهران الأمين العام الأسبق لمجلس الشعب الذي وافته المنية أمس.

وتقدم المستشار أحمد مناع بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الراحل ، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح ‏جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفي المستشار سامي مهران، الأمين العام الأسبق لمجلس النواب بعد صراع دام لفترة طويلة مع المرض.

يشار إلى أنه في 2018، قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة سامي مهران أمين عام مجلس النواب الأسبق في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وإلغاء القرار الصادر بمنعه وزوجته وابنته من التصرف في أموالهم.

كان سامى مهران، الأمين العام الأسبق لمجلس النواب، وثلاثة من أفراد أسرته، هم: زوجته زينب السيد مرسى، وابنته نيفين سامى، وحفيدته، قد تقدمن باستشكال حمَل رقم 52 لسنة 2014 على قرار محكمة الجنايات بحبسهم 3 سنوات، وتغريمهم ما يزيد على 25 مليون جنيه فى الكسب غير المشروع.

