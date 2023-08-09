رامي جمال يلعن موعد طرح "حكايتنا منهية"

يطرح الفنان رامي جمال، أغنيته الصيفية “حكايتنا منهية”، التي تميل للون الدرامي، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وعدد من منصات الموسيقى الشهيرة.

موعد أغنية حكايتنا منهية رامي جمال

يستعد جمهور رامي جمال لـ “حكايتنا منهية” غدًا الخميس، والتي تعتبر ثانِ ثانِ أغانيه صيف 2023، حيث طرح حديثًا أغنية يالا بينا التي انتعشت بأجواء الصيف والتنزه.

أحدث أغاني رامي جمال يالا بينا

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ رامي جمال من خلال أغنية يالا بينا، والتي سجلت أكثر من 76 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "ملل ايه زهق ايه زعل ايه



لكل زعلة فكة هنكشر ليه



انا عندي حل فل وهنعمل بيه



هنعيش رايقين ليه هنكون حزانة ليه



ملل ايه زهق ايه زعل ايه



لكل زعلة فكة هنكشر ليه



انا عندي حل فل وهنعمل بيه



هنعيش رايقين ليه هنكون حزانة ليه



يلا بينا يلا يلا بينا يلا



نقلب المود يبقى حلو



ونبقى مبسوطين



يلا بينا يلا يلا بينا يلا

قلب المود يبقى حلو



ونبقى مبسوطين



يلا بينا يلا يلا بينا يلا



نقعد قعدة رايقة حلوة ونفصل حبتين



احجز لوكاندة اطلع فراندة



روح حفلة جامدة علي الدوبامين



وبك اند رحلة مع صحبة تحلى



شوف حتة فيها بحر واقعدلك يومين



من ا لشغل اجز وافصل ومزمز



صاحب كل اللي ساحب نفسه من الروتين



كل اكلة حلوة بعديها سينما



ونغني فالعربية واحنا مروحين



يلا بينا يلا يلا بينا يلا



نقلب المود يبقى حلو



ونبقى مبسوطين