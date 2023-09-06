النائب أيمن محسب: "الحوار الاستراتيجي بين مصر واليابان سيكون علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين"

أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أهمية الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الياباني، هاياشي يوشيماسا، إلى مصر في أول زيارة له منذ توليه مهام منصبه، هو ما يعكس اهتمام مصر واليابان بمستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن تقدير مصر للجهود المبذولة من الجانب الياباني في سبيل دعم المشروعات الوطنية في مصر وعلى رأسها المتحف المصري الكبير.

قال "محسب"، إنه تم الاتفاق بين الجانبين المصري والياباني على استئناف الرحلات الجوية المباشرة لشركة مصر للطيران إلى طوكيو في 14 سبتمبر الجاري، متوقعًا أن تشهد مصر زيادة في عدد السائحين الوافدين إلى البلاد، مؤكدًا الجهود المبذولة من أجل نمو عدد السياح القادمين إلى مصر من جلال جذب سائحين جدد من دول متنوعة، خصوصًا أن مصر تمتلك المقومات التي تمكنها من تحقيق هدفها بجذب 15 مليون سائح خلال العام الحالي.

أشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر واليابان لديهما حرص متبادل على تطوير العلاقات بين البلدين،متوقعًا أن يكون الحوار الاستراتيجي بين البلدين والمقرر انعقادها في ديسمبر المقبل بالعاصمة اليابانية طوكيو، علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين بما يعظم النفع المشترك بين الشعبين، مشيرًا إلى أن زيادة حجم الاستثمارات اليابانية في مصر، إذْ بلغت حتى يونيو 2021 نحو 408.2 مليون دولار في مجالات الصناعات الهندسية والمعدنية وصناعة السيارات والأدوية، والمنتجات الغذائية والخدمات المالية والبنية التحتية، والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة.

أكد النائب أيمن محسب، أهمية التطلع إلى تشجيع شركات القطاع الخاص اليابانية على ضخ المزيد من الاستثمارات في المجالات الواعدة في مصر، من خلال تقديم عرض وافٍ بكل الفرص الاستثمارية المتاحة ومعلومات عن السوق المصرية، مؤكدًا أن الظروف والمتغيرات العالمية تدفع دول العالم نحو تطوير شراكتها من أجل تحقيق التكامل، لافتًا إلى أن العالم ينظر إلى مصر الآن باعتبارها البوابة الرئيسية إلى القارة السمراء، ومن ثم يمكن لليابان الاستفادة من موقع مصر المتميز.

ثمَّن "محسب"، تقارب وجهات النظر بين البلدين في الكثير من القضايا الدولية والإقليمية، بما يعزز التنسيق بينهما أن المباحثات برهنت على تقارب رؤى البلدين تجاه الكثير من القضايا الدولية والإقليمية، لافتًا إلى وجود استعداد ياباني لتعزيز دورها في المنطقة وأن تكون لاعبًا فاعلًا في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.