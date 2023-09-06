كيفية تسجيل تظلم تكافل وكرامة 2023

تسجيل تظلم تكافل وكرامة 2023.. يسعى الكثير من المواطنين الذين لم يحصلوا على معاش تكافل وكرامة، إلى معرفة كيفية تسجيل تظلم بشكل إلكتروني، دون الذهاب إلى مقر الوزارة لتقديم الشكوى.

خطوات تقديم تظلم تكافل وكرامة 2023

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص لذلك.

الضغط على تسجيل شكوى.

تظهر بالشكوى صفحة البيانات الاستعلامية المطلوب استكمالها مثل الاسم والعنوان ورقم المحمول، والهاتف الأرضي والمحافظة والإدارة.

كتابة الشكوى وتحديدها نوعها إيقاف أو تجميد بطاقة أو تظلم من عدم الحصول على الدعم النقدي وغيرها.

كتابة عنوان الإقامة تفصيليا، وكتابة الشكوى بالتفصيل.

الضغط على كلمة تسجيل شكوى.

ستظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح وكذلك رقم الشكوى.

يقوم المواطن بطباعة الشكوى التي تم تسجيلها بالضغط على كلمة طباعة.

تظهر محتويات الشكوى وتشمل التاريخ ومحتوى الرد على الشكوى بالوثائق المطلوبة.

اسباب تمنع المواطن من الحصول على دعم تكافل وكارمة

امتلاك المواطن لمكلية أرض زراعية تزيد عن نصف فدان.

امتلاك المواطن ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

عمل المواطن بأجر منتظم في القطاع الخاص أو الحكومى، قبض شهرى.

سفر المواطن خارج البلاد بغرض العمل.

ملكية سياراة أو جرارت أو أية مركبة.