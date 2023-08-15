خطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة

صرف معاشات تكافل وكرامة.. تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر أغسطس، وذلك ضمن جهود الدولة المصرية المضنية لحماية الفئات الاولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشة المواطنين في ضوء الازمات الاقتصادية العالمية التي تُلقي بظلالها على العالم أجمع.

برنامج تكافل وكرامة

وبرنامـج تكافل وكرامـة هـو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطـة الـذي أطلقـتـه وزارة التضامـن الإجتماعـي تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الإجتماعــي.

كما يمكن الحصول على المعلومات من خلال التواصل علي الخط الساخن للبرنامج على رقم ١٩٦٨٠ أو على البريد الالكترونى لاستقبال والرد علي الشكاوي: [email protected]

وقد وصل عدد المستفيدين من معاش نكافل وكرامة حتى الآن نحو 5.2 مليون أسرة مستفيدة، بواقع 22 مليون مواطن من محافظات مصر المختلفة كافة.

وترصد"بوابة الوفد"، خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس:

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط

https://tk.moss.gov.eg/

إدخال الرقم القومي للمستفيد من معاش تكافل وكرامة

الضغط على معاش تكافل وكرامة

تدوين الاسم الرباعي للمستفيد من معاش تكافل وكرامة

اختيار الاستعلام عن المعاش لشهر أغسطس

إدخال رقم هاتف المستفيد

النقر على استعلام لمعرفة البيانات

الفئات المستحقة

الأسر الفقيرة

الأطفال الأيتام

السيدات المطلقات

الأرامل

الاشخاص ذو الاعاقة

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة:

ممنوع على المسجل أن يشغل وظيفة في أي جهاز حكومي.

لا ينبغي أن يعتمد الأبناء على الحصول على معاش.

يجب ألا يكون لديك أي ملكية في عقارات سكنية أو أملاك زراعية.

يجب على المتقدم أن يقدم جميع المستندات أو الأوراق المطلوبة لتحصيل المعاش.

الاوراق المطلوبة

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة اقرار الوصاية للأيتام.