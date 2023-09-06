خطوات الحصول على باركود العمرة.. باركود العمرة.. تتصدر تلك الكلمات مؤشرات البحث في جوجل، خاصة أن باركود العمرة يعد خطوة مهمة للسماح له بمغادرة مصر والتوجه إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

غرامة السفر بدون الحصول على باركود العمرة

وفي السياق تصل غرامة السفر بدون الحصول على باركود العمرة إلى 3 ملايين جنيه، وهو ما يعكس أنه شرط أساسي للسفر، ودون باركود العمرة لن يتم السماح للمعتمر بالسفر خارج مصر.

باركود العمرة

كما شددت وزارة السياحة على ضرورة حصول المسافرين المصريين لأداء مناسك العمرة على باركود العمرة، هو ما دفع الكثير من الراغبين في أداء مناسك العمرة بمعرفة خطوات استخراج الباركود تزامنًا مع استكمال إجراءات العمرة خلال الفترة الحالية.

خطوات استخراج باركود العمرة

في البداية الدخول على البوابة المصرية للعمرة.

اختيار إحدى شركات السياحة المسجلة

يجب التوجه لشركة السياحة التي تم اختيارها ودفع ثمن الباركود

يجب حجز تذاكر الطيران.

الحصول على باركود العمرة

سجب الدخول على البوابة المصرية للعمرة.

اختيار خدمة الاستعلام.

إدخال رقم الجواز أو الرقم القومي والنقر على بحث

أخيرًا يظهر الحصول على التأشيرة مضاف إليها الباركود أم لا.

أسعار عمرة المولد النبوي 2023 للبرنامج الاقتصادي

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية: 27500 جنيه.

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية: 29500 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية: 33000 جنيه.

أسعار عمرة المولد النبوي 2023 للبرنامج الـ4 نجوم

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية: 37900 جنيه.

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية: 41700 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية: 49000 جنيه.

أسعار عمرة المولد النبوي 2023 للبرنامج الـ5 نجوم

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية: 42000 جنيه.

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية: 45000 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية: 50000 جنيه.

يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف السنجل: 90000 جنيه.