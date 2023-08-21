موعد رحلات العمرة هذا العام والأسعار تبدأ من 25 ألف جنيه

ينتظر عدد كبير من المواطنين الراغبين فى معرفة مواعيد وأسعار وضوابط رحلات العمرة من مصر خلال الموسم الجاري 1445، وذلك للبدء في حجز رحلات العمرة وفقًا للبرنامج المتفق عليه من قبل شركات السياحة والمعتمر.

كما يسعى المواطنون للحصول على فرصة مناسبة، من خلال برامج شركات السياحة لأداء مناسك العمرة خلال الموسم الجاري

وفى ذات السياق قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، فى تصريحات صحفية ، إن وزير السياحة أقر رسمياً الضوابط الخاص بالعمرة للموسم الحالي 2023 تمهيداً للإعلان عنها.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ، ان الاعلان عن الضوابط سوف يتم توضيحه اليوم أو غداً على أقصي تقدير ولن تختلف عن ضوابط موسم الماضي العمرة إلا في تعديلات بسيطة.

وأوضح وحيد ، ان يمكن لأي شركة سياحية البدء في رحلاتها الأولى للعمرة للموسم الحالي 2023 فور انتهائها من الأوراق خاصتها، ومن المتوقع أن يكون أول سبتمبر موعد انطلاق أولى رحلات العمرة هذا العام.

وأكد وحيد إلى أن الغرف السياحية سُتطالب الشركات المنظمة لرحلات العمرة بشيك ضمان بنكي معتمد بمبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه، وشيك مقبول الدفع بمائة ألف جنيه.

فيما أوضح بأن رحلات العمرة لهذا العام ستتراوح أسعارها بالفئة الاقتصادية بداية من 25 ألف جنيهاً، بينما تبدأ أسعار فئة الخمس نجوم من 25 جنيهاً، وفق البرنامج الخاص بكل معتمر.