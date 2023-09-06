مصرع 3 وإصابة 2 في انهيار عقار بحدائق القبة

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا بانهيار عقار بـ 3 شارع بواقين عوض من شارع الجراج بحى حدائق القبة مكون من دور أرضى وأربعة أدوار متكررة أسقف خرسانية ويقطن بالعقار أسرة واحدة وأسفر الحادث عن 3 حالات وفاة، و3 مصابين تم نقلهم لمستشفى الدمرداش.

ونتج عن الانهيار سقوط 2 بلكونة من العقار المجاور رقم 1 بواقين عوض مكون من أرضي و5 طوابق مما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين تم نقلهم لمستشفى الدمرداش.

ونتج عن الانهيار سقوط 2 بلكونة من العقار المجاور رقم 1 بواقين عوض مكون من أرضي و5 طوابق مما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين تم نقلهم لمستشفى الدمرداش.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة والدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمني في موقع الحادث حرصًا على سلامة المواطنين.

وكشف الفحص المبدئي انهيار عقار مكون من 4 طوابق ولقى شخصين مصرعهما وأصيب 4 آخرين جراء الحادث.

وتقوم قوات الإنقاذ البري بالبحث أسفل الأنقاض بحثًا عن مفقودين، فيما يقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود العيان وجمع المعلومات حول الواقعة وملابسات والاستعلام عن وجود مفقودين آخرين، وجرى تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة وإخطار النيابة العامة.