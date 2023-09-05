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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمباراتي اثيوبيا و تونس

منتخب مصر
منتخب مصر

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة الدولي ، استعدادًا لمباراتي اثيوبيا و المقرر لها يوم 8 سبتمبر  في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة ، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي .

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شهد مران منتخب مصر مشاركة عمر مرموش في التدريبات عقب انضمامه مساء أمس لمعسكر الفريق .

حضر مران منتخب مصر ، الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ، للاطمئنان على التحضيرات الأخيرة قبل مباراتي اثيوبيا و تونس .

جمال علام وروي فيتوريا 

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