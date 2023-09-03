منتخب مصر لكرة السلة الأول عربيًا والثاني إفريقيا في كأس العالم.. والبعثة تعود ظهر الإثنين

تعود بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس الإدارة صباح يوم الإثنين إلى القاهرة بعد انتهاء مشاركته في بطولة كاس العالم.

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وانهى المنتخب الوطني مشاركته في بطولة كأس العالم محتلًا المركز العشرين في ترتيب المنتخبات المشاركة والبالغة 32 منتخبًا.

وتصدر المنتخب المصري ترتيب المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كاس العالم بعد ان احتل المنتخب اللبناني المركز الثالث والعشرين والمنتخب الأردني الذي احتل المركز الثاني والثلاثين.

وعلى مستوى المنتخبات الإفريقية، فجاء المنتخب المصري في المركز الثاني بعد منتخب جنوب السودان الذي احتل المركز السابع عشر، بينما جاء منتخب أنجولا في الترتيب الثالث بعد احتلاله المركز السادس والعشرين ويليه منتخبي كوت ديفوار والرأس الأخضر في المركزين السابع والعشرين والثامن والعشرين.

وضمن منتخب مصر المشاركة بشكل رسمي في الملحق المؤهل إلى أولمبياد باريس 2024، والذي سيضم 24 منتخبًا يتأهل من بينهم 4 منتخبات إلى الأولمبياد.