تصادم ميكروباص بالرصيف يصيب 8 أشخاص

أصيب 8 أشخاص علي طريق الأوسطي اتجاه حلوان، أمام كارتة الفيوم 6 أكتوبر اثر حادث تصادم ميكروباص بالرصيف ، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لعمل العلاج اللازم.

تصادم ميكروباص بالرصيف يتسبب في إصابة 8 أشخاص

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغ من الخدمات المعينة بالطريق بإخطار يفيد بـ إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بالرصيف بالطريق الأوسطي تجاه حلوان، أمام كارتة الفيوم 6 أكتوبر.

السيطرة على حريق بـ أبراج الميراج بالمعادي الجديدة

كما سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب داخل غرفة نوم بعقار في أبراج الميراج بالمعادي الجديدة.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده إلى الأماكن المجاورة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا يفيد بنشوب حريق في عقار سكني بمنطقة أبراج الميراج بمنطقة المعادي الجديدة، وبالفحص تبين أن الحريق نشب في غرفة نوم وتم السيطرة عليه واتخاذ الإجراءات القانونية.

وجرى تحرير المحضر اللازم تحت تصرف الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق لاتخاذ القرار المناسب حيال الواقعة.