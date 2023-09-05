مصرع موظف وإصابة نجله في حادث تصادم ببنها

شهدت قرية السفاينة دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، مصرع موظف بالمعاش مصرعه، وإصابة نجله بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جراء حادث سقوطهما من على دراجة نارية، جرى نقل المصاب والمتوفى لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب إنتهاء أعمال الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وطلب نجل المتوفى للشهادة بعد خروجه من المستشفى، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها التعليمي، يفيد استقبال جثة موظف بالمعاش، وإصابة نجله بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن المتوفى "رجب ح ع"، 61 سنة، بالمعاش، كان يقود دراجة نارية، ويستقل خلفه نجله "محمد ر ح"، 34 سنة، مندوب مبيعات، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، ولدى عبورهم مزلقان قرية السفاينة دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيد والده ما أدى إلى سقوطهم أرضا ووفاة والده إثر إصابته بالجمجمة.