نجاة شخص من الموت في حادث تصادم بالصف

أصيب شخص نتيجة اصطدام سيارة ميكروباص به بمنطقة الصف في الجيزة، وتم التحفظ على سائق السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري بطريق الصف، وإصابة شخص، توجهت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بشخص مما أدى لإصابته، وتم نقله إلى مستشفى الصف المركزي.

تم التحفظ على سائق السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بحدائق أكتوبر

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية أعلى الطريق فى حدائق أكتوبر، وتم نقلهم إلى المستشفى، وانتقل رجال المرور الى المكان، وحرر محضر بالواقعة.



وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى حدائق أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من أحد السائقين واصطدامه بدراجة بخارية ونتج إصابة 4 اشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

وفاة 4 أشخاص وإصابة 8 في حادث مروع بين سيارتين بالصف

لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 8 آخرين في حادث تصادم على طريق الودى بالصف بين سيارة نقل وآخرى ربع نقل محملة بعمال مصانع طوب، وتم نقلهم إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق الودي بالصف، ووجود ضحايا ومصابين.

رجال المباحث انتقلوا إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل محملة بعمال مصانع الطوب في الساعات الأولى من صباح اليوم اصطدمت بأخرى نقل.



وكشفت المعاينة أن الوفيات هم أحمد عمر عبدالباري الصياد، محمد سعد حماده الصياد، أحمد مصطفي رضوان، محمد مجدي عبدالله 18 الديسمي.



بينما المصابين: عبد الرحمن محمد عبد الوهاب 31 كفر قنديل، عمر محمد صالح موسى 17 الديسمي، سعيد محمد عبد الوهاب 35 كفر قنديل، عمرو محمد صالح موسى 18 الديسمي، محمود صوفي ابو بكر 33 أطفيح، عبدالمنعم جمال عبدالباقي 40 أطفيح، عيد علاء عيد ابراهيم 19 الديسمي، محمود رجب محمد 24 كفر قنديل.

وتم نقل الجثث الثلاثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ووضع المصابين داخل المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.