الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تدريبات قوية للمنتخب الأوليمبي استعدادا لودية روسيا للمحليين

تدريبات المنتخب الأوليمبي
تدريبات المنتخب الأوليمبي

أدى المنتخب الأوليمبي لكرة القدم تدريبات قوية مساء اليوم باستاد السويس فى ثاني أيامه بمعسكره الجاري استعدادا للقاء الودى مع منتخب روسيا للمحليين المقرر له يوم الخميس المقبل الساعة السابعة مساء .

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وانتظم المنتخب فى معسكره بالعين السخنة ظهر الاثنين الماضي ويستمر إلى يوم 11 سبتمبر الجاري موعد مباراته الودية الثانية والتى ستقام مع نظيره المنتخب الأوليمبي الروسي  فى اطار استعدادات المنتخب المصري للأولمبياد. 

المنتخب الأوليمبي 

ويأتي معسكر المنتخب الأوليمبي تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني فى أول ظهور للفراعنة منذ تأهلهم إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وحصولهم على فضية الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بشكل نال احترام افريقيا .

شهد تدريبات المنتخب الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب والحريص دائما على متابعة كل كبيرة وصغيرة تخص المنتخب بنفسه ، ورافقه المستشار محسن خروشه رئيس منطقة السويس والذى يبذل مجهودات مكثفة مع محمود حرب المدير الإدارى للمنتخب لتهيئة الاجواء الإيجابية للتجربة الروسية المؤكد أنها مفيدة جدا للفراعنة كخطوة قوية فى رحلة الإعداد الأوليمبي.

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