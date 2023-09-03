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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المنتخب الأوليمبي يواجه روسيا للمحليين 7 سبتمبر

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

يلتقي المنتخب الأوليمبي لكرة القدم ، منتخب روسيا للمحليين وديا يوم 7 سبتمبر  الجاري فى معسكر السويس الذى ينطلق غدا ويستمر إلى يوم 11 سبتمبر  استعدادا لأولمبياد باريس 2024   .

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المنتخب الأولمبي يلتقي روسيا وديا 7 و11 سبتمبر استعدادا للأولمبياد

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كما من المقرر أن يواجه  المنتخب الأولمبي المصري نظيره الروسي يوم 11 من نفس الشهر في ختام المعسكر . 

وقال محمود حرب  مدير المنتخب الأوليمبي أن التجربة الروسية فى مجملها ستكون مفيدة جدا للفراعنة فى مستهل رحلة الإعداد للأولمبياد .

تابع حرب أنه تم التجهيز للمعسكر من كل الجوانب ، وأنه رافق وفد من الاتحاد الروسيى لمعاينة الملاعب ومكان الإقامة بالسويس وأثني الوفد الروسي على جميع الترتيبات .

فى الوقت نفسه ، عقد البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي اجتماعات تحضرية للمعسكر مع الجهاز المعاون للمنتخب واطمأن بنفسه على كافة الاستعدادات .

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