المنتخب الأوليمبي يواجه روسيا للمحليين 7 سبتمبر
يلتقي المنتخب الأوليمبي لكرة القدم ، منتخب روسيا للمحليين وديا يوم 7 سبتمبر الجاري فى معسكر السويس الذى ينطلق غدا ويستمر إلى يوم 11 سبتمبر استعدادا لأولمبياد باريس 2024 .
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كما من المقرر أن يواجه المنتخب الأولمبي المصري نظيره الروسي يوم 11 من نفس الشهر في ختام المعسكر .
وقال محمود حرب مدير المنتخب الأوليمبي أن التجربة الروسية فى مجملها ستكون مفيدة جدا للفراعنة فى مستهل رحلة الإعداد للأولمبياد .
تابع حرب أنه تم التجهيز للمعسكر من كل الجوانب ، وأنه رافق وفد من الاتحاد الروسيى لمعاينة الملاعب ومكان الإقامة بالسويس وأثني الوفد الروسي على جميع الترتيبات .
فى الوقت نفسه ، عقد البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي اجتماعات تحضرية للمعسكر مع الجهاز المعاون للمنتخب واطمأن بنفسه على كافة الاستعدادات .