الطريقة الصحيحة لصنع مخلل الزيتون الأخضر

مخلل الزيتون الأخضر من الأطباق التي يحبها الجميع ولا يستغنى عنه الكثير على سفرتهم، حيث يعطي نكهة لذيذة للطعام ويساعد على تناوله، ولذلك نقدم لك الطريقة الصحيحة لتحضير مخلل الزيتون.

زيتون مخلل

طريقة تخليل الزيتون الأخضر

المقادير

١ كيلو جرام زيتون أخضر متوسط الحجم (يفضل الزيتون البلدي)

٢/١ كيلو ليمون مقطع شرائح

٣ أكواب عصير ليمون

كوب ونصف زيت زيتون

٢/١ كيلو فلفل حار مقطع

١ لتر ماء بارد

٧ ملاعق ملح

١ ملعقة كبيرة سكر

١ ملعقة كبيرة خل أبيض

طريقة تخليل الزيتون الأخضر في المنزل

اغسلي حبات الزيتون الأخضر جيداً للتخلص من الغبار والأتربة العالقة بها.

قومي بعمل ثلاث فتحات بحبات الزيتون باستخدام السكين.

انقعي حبات الزيتون في وعاء غويط به ماء، واتركيه لمدة ثلاثة أيام. (احرصي على تغيير الماء بشكل يومي)

بعد مرور ٣ أيام، قومي بتصفية حبات الزيتون جيداً من الماء.

ضعي الزيتون بعد ذلك في برطمان ذو حجم مناسب.

قومي برص شرائح الليمون والفلفل الحار فوق الزيتون.

اسكبي فوق المكونات السابقة، كلاً من زيت الزيتون وعصير الليمون.

في وعاء آخر، أذيبي الملح على لتر الماء جيداً.

أضيفي بعد ذلك المحلول الملحي على برطمان الزيتون.

احكمي غلق البرطمان جيداً لحين استخدامه.