محافظ دمياط ووزير قطاع الأعمال العام يتابعون مشروع تطوير شركة دمياط للغزل والنسيج

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام ، زيارة تفقدية لموقع مشروع تطوير شركة دمياط للغزل والنسيج ، والتى رافقهم خلالها الدكتور حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و اللواء كامل هلال مستشار وزير الصناعة والتجارة و العميد محمد عبد البديع رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بدمياط

حيث بدأت الزيارة بعقد اجتماع للوقوف على معدلات التنفيذ بالمشروع ، حيث تم استعراض الموقف الخاص لجميع اجزائه والذى يتضمن مصنع غزل و مجمع التحضيرات والصباغة ومصنع النسيج والتشطيب النهائى وذلك لإنشاء أول مصنع تابع للقطاع لإنتاج القماش الجينز ، حيث من المستهدف إنتاج ٦٩ طن غزل يومياً ، وكذلك عرض خطة تجهيزه بالمعدات المطلوبة.

فيما وقد ناقش الوزير و محافظ دمياط المعوقات التى تواجه عملية التنفيذ، وآلية وضع خطة محددة لاستكمال المشروع وفقًا لجدول زمني محدد

هذا وقد أكدت عوض أن وزارة قطاع الأعمال تبذل جهودا كبيرة لتطوير مصانع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، كما أشارت إلى مصنع الغزل والنسيج بدمياط يحمل تاريخ طويل من النجاح على مدار سنوات لذا عكفت الوزارة على تطويره وتعزيزه دوره ، مؤكدة أن وزارة قطاع الأعمال تعمل بالتوازى على دعم خطة تطوير الصناعات حيث يجرى خلال الفترة الحالية بحث تطوير صناعة الأثاث بدمياط بالتعاون مع المحافظة ووزارة الصناعة والتجارة و الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

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