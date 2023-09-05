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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

رئيس غرفة القاهرة يتوقع نجاح كبير لمعرض أهلا مدارس هذا العام

وزير التموين حول
وزير التموين حول معرض أهلا مدارس

شارك أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء حول معرض أهلا مدارس 2023 .

 

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وأشاد "العشري" بالاجتماع وما تضمنه من مناقشات حول الدعم المجتمعي للمواطنين في ظل قرب دخول الموسم الدراسي الجديد قائلا" أعادة الله علي الاسر المصرية بكل خير".


وتابع "العشري": المعرض هذا العام كبير ومهم جدا وبه سلع متنوعه للأدوات الدراسية والأحذية والمنتجات الجلدية والملابس والسلع الغذائية وغيرها من احتياجات الاسرة المصرية للموسم الدراسي.


وتوقع "العشري" إن يحقق معرض أهلا مدارس نجاحا كبيرا هذا العام خاصة في ظل التفاف الدولة بمؤسساتها العامة والخاصة حوله تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم المواضين وتلبية احتياجاتهم وتوفير لهم سلع باسعار مخفضة خاصة مع دخول المواسم مثل العام الدراسي.

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