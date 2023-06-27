تفعيل غرف العمليات الفرعية لرصد أي تعديات علي الأراضي الزراعية بالمنوفية

خلال أيام عيد الأضحى..

أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إلى مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومدن المحافظة والتعامل اللحظى معها .

مشدداً على أنه لن يسمح نهائيا بأية تعديات جديدة وعدم تمكين المعتدين من إستكمال أعمال البناء بدون مسوغ قانوني لذلك.

لافتاً إلى استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفورى لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم.

وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات مجلس المحافظين الآخير، وإنطلاقاً من تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية و الميدانية خلال أجازة عيد الأضحى لرصد كافة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا على حقوق وهيبة الدولة.