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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أكل قشر البيض يحمي من مرض خطير مستقبلًا.. ولكن احذر بكتيريا السالمونيلا

فوائد قشر البيض
فوائد قشر البيض

 أوصت طبيبة تغذية بتناول قشر البيض لما يحتويه من عناصر معدنية مهمة تحمي من هشاشة العظام، خصوصًا مع التقدم في العمر.

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 فوائد قشر البيض:

 ووفقًا لما ذكره موقع "ميديكال إكسبريس"، أوضحت الطبيبة أن قشر البيض يحتوي على عناصر الفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم بحالة عضوية، ما يسهل امتصاصها، ما يجعله مفيدًا للجهاز العضلي الهيكلي وللعظام.

فوائد قشر البيض

 وتشير الطبيبة إلى أنه مع التقدم في العمر وخصوصًا لدى النساء، يزداد خطر الإصابة بهشاشة العظام، لذا يجب إضافة الكالسيوم إلى النظام الغذائي باستمرار من أجل الحفاظ على متانة العظام ومنع حدوث الكسور.

 وبدورها، حذرت طبيبة التغذية من خطر وجود بكتيريا السالمونيلا والإشريكية القولونية في قشر البيض، لذا أوصت بضرورة غسله جيدًا وتجفيفه وتسخينه في الفرن ومن ثم طحنه قبل استخدامه، كما يمكن إضافة عصير الليمون إلى قشر البيض وتناول ملعقة شاي في اليوم.

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