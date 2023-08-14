هل أكل البيض يوميًا يهدد صحة مرضى السكر؟.. العدد المسموح به أسبوعيًا

يحذر الأطباء من تناول البيض يوميًا، فعلى الرغم من فوائده الصحية التى تشجعنا على وضعه ضمن النظام الغذائي، وتعزيزه لصحة العظام لما يحتويه من كالسيوم، ومساعدته على إنقاص الوزن الزائد، إلا أن الإفراط فى تناوله يسبب أضرارا صحية خطيرة.

كم بيضة مسموح لمرضى السكر بتناولها أسبوعيًا؟

ووفقًا لما ذكره موقع وكالة "فيستي" للأنباء، ينصح الأطباء بتناول بيضة أو اثنتين على الأكثر لتجنب التعرض لعواقب صحية، حيث أثبتت دراسة استرالية حديثة، أن تناول البيض يعرض مرضى السكرى من النوع الثاني، أو المعرضين للإصابة يعرضهم لأمراض القلب والأوعية الدموية، مشيرة إلى أنه يمكنهم تناول حتى 12 بيضة أسبوعياً.

كم بيضة مسموح لمرضى السكر بتناولها أسبوعيًا؟

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن المصابين بالنوع الثاني من السكرى والمعرضين للإصابة به يجب عليهم عدم التخوف من تناول البيض ضمن وجباتهم الغذائية، فهو مصدر مهم للبروتين والعناصر التي تساعد علىي هضم الدهون والكربوهيدرات، فضلا عن أنه يساعد على تحسين صحة العيون والقلب والأوعية الدموية ومفيد كذلك للنساء الحوامل.