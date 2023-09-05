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الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

نتنياهو يدعو غانتس لمحادثات مغلقة بشأن قضية التعديلات القضائية

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

 طالب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، رئيس كتلة “المعسكر الوطني” المعارض بيني غانتس، للجلوس في محادثات مغلقة من أجل تسوية الخلافات بشأن قضية التعديلات القضائية.

 

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 وقال نتنياهو في مقطع مصور: “أتوجه لبني غانتس.. يوجد بيننا كثير من الخلافات وفي نفس الوقت لدينا الكثير من العوامل المشتركة”.

 وتابع نتنياهو: “كلانا حارب في معارك إسرائيل ضد الأعداء واليوم معظم الشعب يريد منا أن نتوصل إلى اتفاق.. لذلك أدعوك أن ترسل طاقمك التفاوضي للجلوس معنا في غرفة مغلقة للتوصل إلى الاتفاق الذي يريده الشعب”.

 من جهته، قال موقع يديعوت احرونوت، إن رد فعل المحيطين بغانتس على نتنياهو: “لا يمكنك الذهاب إلى المحادثات إذا لم يكن لديه دعم ائتلافي”.

 في المقابل، نفى مسؤولون من الحكومة والمعارضة، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق بشأن حل وسط حول الأزمة، وقللوا من فرصه وإن لم يستبعدوه.

 ونفى وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، اليوم، وجود تسوية بتجميد تشريعات خطة “الإصلاح القضائي” الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، طرحها الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، وقالت مصادر في ديوانه، أمس، إن نتنياهو، عبر عن موافقته على تسوية.

 وكان نتنياهو، قد عقد مشاورات حول خطة تسوية يطرحها الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، وتشمل تجميد تشريعات خطة “الإصلاح القضائي” الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، حسبما ذكر موقع “واللا” الإلكتروني.

 وقال هرتسوغ: “منذ 9 شهور نوجد في أزمة عميقة تؤثر بشكل هائل على حياتنا وأمننا واقتصادنا ومجتمعنا وعلى سلوكنا الإنساني. كفى، لقد سئمنا هذا الوضع”.

 

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