الأحد 03 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عاجل.. نتنياهو: إسرائيل ستبني سياجا على الحدود مع الأردن

نتنياهو
نتنياهو

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، عزم إسرائيل بناء سياج على الحدود مع الأردن، لمنع عمليات التسلل التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة.

وقال نتنياهو، في تصريحات صحفية قبل مغادرته إلى قبرص، إن التسلل من إفريقيا يشكل تهديداً حقيقياً لصورة إسرائيل، وأمر ببناء سياج شرقي لاحتواء المتسللين.

وأضاف نتنياهو أنه طالب اللجنة الوزارية المكلفة بملف الهجرة غير الشرعية لتسريع الخطوات، ومنها ترحيل الذين شاركوا في أعمال الشغب التي اندلعت أمس في تل أبيب.

وكانت أعمال الشغب التي اندلعت بعد مظاهرة لطالبي اللجوء الإريتريين، أسفرت عن إصابة أكثر من 170 شخصاً، من بينهم 49 ضابط شرطة، واعتقال 39 شخصًا.

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل لن تسمح بوجود قواعد غير شرعية على أراضيها، وأنها ستفعل كل ما في وسعها لمنع التسلل وحماية أمنها.

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