افتتاح ثامن مركز تميز لتنمية الطفولة المبكرة باستثمارات 11 مليون جنيه

افتتح بيت ماكدونالدز للخير-مصر بالتعاون مع جمعية خير وبركة، مركز التميز لتنمية الطفولة المبكرة بحلوان في محافظة القاهرة.

يعد هذا المركز الثامن في سلسلة الافتتاحات التي بدأها بيت ماكدونالدز للخير-مصر بالتعاون مع جمعية خير وبركة، حيث تم افتتاح 5 مراكز في أسوان في أكتوبر الماضي ومركزين في سوهاج في أول يوليو 2023 استكمالاً لخطة التوسع التي ينتهجها بيت ماكدونالدز للخير-مصر لتحقيق أثر واسع ومستدام ومستقبل أفضل للأطفال وأسرهم.



تقوم تلك المراكز بتوفير خدمات تعليمية وتربوية دامجة للأطفال من سن يوم حتى 4 سنوات من خلال ميسرات مدربين على أعلي مستوي، بالإضافة إلى تقديم خدمات اجتماعية وصحية مثل برامج توعية للأهالي عن أُسس التربية السليمة وأهمية الاكتشاف المبكر للإعاقات، بالإضافة إلى إنشاء ملف صحي لكل طفل.



قالت سارة الإتربي، رئيس بيت ماكدونالدز للخير-مصر: "سعداء بافتتاح مركز تميز جديد لتنمية الطفولة المبكرة في القاهرة واستكمال سلسلة النجاحات التي حققناها من خلال مراكز التميز في المناطق الأكثر احتياجا لخدماتنا في بعض محافظات مصر، مما ساهم في زيادة العدد الإجمالي للمستفيدين من خدماتنا إلى 800 طفل وأسرته بإجمالي 4000 فرد وتدريب ما يقرب من 65 ميسرة."

أضافت: “يتميز مركز القاهرة بأنه مزود بغرفة مجهزة لإعادة تأهيل ذوي الإعاقات المتوسطة، سواء الجسدية أو المتعلقة بالنطق أو التعلم، لمساعدتهم على الإندماج في المجتمع من خلال تأهيلهم وتعليمهم على أيدي مجموعة من المتخصصين. ويؤكد ذلك اهتمامنا بالمرحلة الأولي من حياة الطفل لأثرها الحاسم على تنمية شخصية الطفل وتشكيل مستقبله بأكمله، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى إتاحة التعليم والتدريب للجميع".