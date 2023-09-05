اَرسنال وإيفرتون.. الموعد والقنوات الناقلة

يواصل اَرسنال استعدادته القوية لمواجهة إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ونجح الجانرز في تحقيق الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 3/1، بينما تعادل إيفرتون 2/2 مع شيفيلد يونايتد.

موعد مباراة إيفرتون واَرسنال

تنطلق موقعة إيفرتون أمام اَرسنال في السادسة والنصف من مساء الأحد المقبل، والتي سيشهدها ملعب "جوديسون بارك".

القنوات الناقلة

تُنقل مواجهة إيفرتون أمام الجانرز على شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولات الإنجليزية خلال المواسم الماضية.

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