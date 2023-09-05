عاجل
الدولار يتسبب في وعكة صحية خطيرة لمحمود الخطيب.. فيديو الأرصاد الجوية تُحذر.. غدًا بداية موجة شديدة الحرارة أيمن زيدان ينجو من الموت والعناية الإلهية تنقذه من انفجار مروع
الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اَرسنال وإيفرتون.. الموعد والقنوات الناقلة

إيفرتون واَرسنال
إيفرتون واَرسنال

يواصل اَرسنال استعدادته القوية لمواجهة إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

txt

دوري روشن يتغني بـ تاتاروشانو حارس أبها .. فيديو

ونجح الجانرز في تحقيق الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 3/1، بينما تعادل إيفرتون 2/2 مع شيفيلد يونايتد.

موعد مباراة إيفرتون واَرسنال

تنطلق موقعة إيفرتون أمام اَرسنال في السادسة والنصف من مساء الأحد المقبل، والتي سيشهدها ملعب "جوديسون بارك".

القنوات الناقلة    

تُنقل مواجهة إيفرتون أمام الجانرز على شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولات الإنجليزية خلال المواسم الماضية.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي

مواد متعلقة

الأهلي يحسم صفقة نجم التعاون.. 3 صفقات محلية على أعتاب الراقي

هندرسون يعلق على مفاوضات اتحاد جدة مع محمد صلاح
الجريدة الورقية