دوري روشن يتغني بـ تاتاروشانو حارس أبها .. فيديو

يقدم الروماني تاتاروشانو حارس مرمى نادي أبها مستويات جيده للغاية مع زعيم الجنوب خلال الموسم الحالي 2023-2024، قاد فريقه للمركز العاشر في جدول ترتيب أندية دوري روشن.

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تاتاروشانو يبدع مع نادي أبها

يحتل نادي أبها المركز العاشر في الترتيب برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مواجهتين وخسارة 3 مواجهات، وسجل الفريق 4 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف حتى الآن.

بالرغم أن النادي لم يمتلك أقوى خط دفاع في مسابقة دوري روشن لكن تاتاروشانو نجح في انقاذ زعيم الجنوب من عدة أهداف مؤكدة خلال الخمسة جولات الماضية، من بينها إنقاذات صعبة والذي دفع الحساب الرسمي للدوري لإبراز دوره في الفريق.

فيديو تاتاروشانو في حساب دوري روشن

نشر الحساب الرسمي لدوري روشن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحارس الروماني تاتاروشانو، وكتب عليه "تشيبريان تاتاروشانو الحارس الطائر".

وكان الحارس الروماني تاتاروشانو صاحب الـ 37 عام قد انتقل لنادي أبها في الميركاتو الصيفي الحالي، ووقع على عقود لمدة موسمين تنتهي بنهاية موسم 2024 - 2025.