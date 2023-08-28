الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار في حلوان

محكمة
محكمة

أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس 6 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في حلوان، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

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ورد بلاغ إلى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار كائن بدائرة القسم.، وبالانتقال والفحص تم ضبط (6 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم).

 

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي بالعقار وعُثر بداخله على حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 أمتار، وأدوات التنقيب عن الآثار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

في سياق آخر، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، متهما بسرقة شقة في منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، بالسجن المشدد 3 سنوات، كما ألزمته بالمصاريف الجنائية.


وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم، أنّه في دائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، سرق المتهم شقة في دائرة القسم بعد تأكده من غياب أصحابها عنها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

البداية عندما تلقي قسم شرطة مصر القديمة، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص بدائرة القسم عن سرقة شقته أثناء غيابهم عن الشقة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان البلاغ، وجرى تفريغ كاميرات المراقبة التي توصلت إلى هوية المتهم وتبيّن أنّه مُسجل جنائيًا، وبتقنين الإجراءات تم القبض عليه وتحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بإحالته إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها السابق.

 

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