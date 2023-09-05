الإيقاع بأفراد عصابة انتحلوا صفة رجال مباحث في حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على تشكيل عصابى انتحل صفة مباحث قسم شرطة حلوان واستولى على اموال أجنبى.

قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من (أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول) بأنه قام بالإتفاق مع أحد الأشخاص "متواجد خارج البلاد" لإستبدال مبلغ مالى لعملة أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى عبر وسطاء بالقاهرة، وحال وصوله لإستلام المبلغ المالى فوجئ بسيارة يستقلها عدد أربعة أشخاص إدعوا بأنهم "رجال شرطة"قاموا بإصطحابه إلى دائرة القسم، وأرغموه على التواصل هاتفيًا مع (الشخص المتواجد خارج البلاد) والإدعاء بإستلام المبلغ ومطالبته بتسليم المبلغ المالى المتفق عليه إلى آخر، وعقب تأكدهم من تحويل المبلغ المالى، قاموا بالإستيلاء منه على مبلغ مالى عملات أجنبية ومحلية.

تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم السيارة المستخدمة فى الواقعة وبحوزتهم مبلغ مالى عملات (محلية وأجنبية "مقلدين").

في سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله قيام قائدى سيارتين بحركات إستعراضية والسير برعونة خلال حفل زفاف على أحد الطرق بالإسكندرية معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

بالفحص تم تحديد وضبط قائدى السيارتين المشار إليهما وتبين تعمدهما إخفاء بيانات اللوحات المعدنية الخلفية للسيارتين، وبمواجهتمهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين.

سقط في قبضة الأجهزة الأمنية مستريح جديد في منطقة الزاوية الحمراء، هذه الواقعة نصب المتهم شباكه لاصتياد ضحاياه بعدما اتهمه وخدعهم بقدرته على تفسير الراغبين منهم العمل بالخارج وتوفير فرص عمل لهم هناك ،على خلاف الحقيقة،واستولى منهم على مبالغ مالية طائلة في مقابل تحقيق وعوده الزائفة.

الضحايا وجدوا انفسهم في ورطة بعدما اكتشفوا تعرضهم للنصب وضياع اموالهم في يد المتهم الذي تمكن من خداعهم ، أخطر المجني عليهم قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة،وحرروا بلاغات بتضررهم من 5 أشخاص )،قرروا بتضررهم من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى السفر خارج البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة، تبين أنه (محكوم عليه فى 32 حكم حبس فى قضايا " تبديد - نصب " بالسجن 47 سنة و 3 شهور ) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات الوقائع.