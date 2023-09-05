تفاصيل الودية الأولى للأهلي بالنمسا .. فوز مثير بثلاثية وتواجد للسفير المصري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في الفوز على نظيره ألوميني السلوفيني بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن معسكر الأحمر بدولة النمسا، استعدادًا لبدء فعاليات الموسم الجديد.





واستقبلت شباك الأهلي هدفًا مبكرًا في الدقائق الأولى من زمن شوط اللقاء الأول، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأهلي أضاعها محمود كهربا، قبل أن ينجح في إدراك التعادل للأهلي بعدما استقبل تمريرة رائعة وضعها بقدمه اليمنى في شباك الفريق السلوفيني.



وشهد شوط اللقاء الثاني، تغييرات عدة من كولر المدير الفني للفريق الأحمر بالدفع بكل من محمد الضاوي كريستو وصلاح محسن وإمام عاشور ورضا سليم، على حساب أحمد عبدالقادر ومحمود كهربا وأفشة وطاهر محمد طاهر.

تقدم أهلاوي..

ونجح محمد زعلوك في تسجيل الهدف الثاني للأهلي، بعد كرة عرضية متقنة من خالد عبدالفتاح، سددها مهاجم الأهلي الشاب بنجاح.

وتمكن صلاح محسن من تسجيل الهدف الثالث برأسية رائعة في الزاوية البعيدة، بعدما استقبل كرة عرضية أرسلها رضا سليم.

تواجد السفير المصري ..

وقبل اللقاء استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، السفير محمد الملا، سفير مصر، بدولة النمسا، الذي حرص على حضور المباراة الودية التي تجمع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني.

وحضر السفير المصري بالنمسا المباراة من أجل دعم لاعبي الأهلي في المواجهة الودية، والتي تأتي قبل ختام معسكر الإعداد في النمسا.

وبدأ الأهلي اللقاء بكل من ..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم الدبيس، معتز محمد، رامي ربيعة، محمد فخري.

خط الوسط: كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر.

الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا.

وانطلقت المواجهة الودية بين الأهلي و«NK Aluminiji» على ملعب جراتس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت النمسا السادسة بتوقيت القاهرة.